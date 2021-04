Vida Urbana Mulher é baleada e morre após reagir a assalto em chácara da Capital Vítima e seu cunhado teriam enfrentado suspeitos após crime que ocorreu no setor Irmã Dulce no sábado, 17

Após reagir a um assalto em uma chácara localizada nos setor Irmã Dulce, em Palmas, uma mulher de 33 anos acabou baleada e não resistiu aos ferimentos. O caso ocorreu na noite do último sábado, por volta das 21 horas. De acordo com a Polícia Militar (PM), as equipes receberam a informação via Siop sobre o assalto no local. Testemunhas do crime relataram que estava...