Mulher é assassinada a facadas após discussão em Araguatins Polícia Militar afirma que o companheiro da vítima, de 49 anos, é o principal suspeito do crime. Ele fugiu em uma moto Honda Biz, de cor preta

Uma mulher de 31 anos morreu esfaqueada na cabeça e no pescoço durante a noite deste sábado, 2, na Vila Madalena, em Araguatins, no extremo norte do estado. Conforme divulgado pela Polícia Militar, o crime trata-se de feminicídio e o principal suspeito é companheiro da vítima, um homem de 49 anos. Testemunhas relataram à polícia que o casal tinha um longo histó...