Vida Urbana Mulher é agredida e tem mão cortada com faca pelo marido para não pedir socorro Vítima registrou BO em delegacia e pediu medida protetiva após ser agredida novamente com tapas e socos após uma discussão com o marido na residência do casal depois do consumo de bebidas

Em Paraíso do Tocantins, na noite deste domingo, 8, por volta das 19 horas, uma mulher, de 35 anos de idade, registrou na 9° Central de Atendimento da Polícia Civil, uma denúncia contra o companheiro, de 30 anos de idade. Segundo a vítima, ela sofreu lesão corporal após uma discussão com o marido na própria residência do casal. A mulher solicitou medida protet...