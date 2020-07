Com o avanço da Covid-19 em Palmas, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) requisitou nesta sexta-feira, 17, que a gestão municipal apresente informações a respeito das ações que estão sendo implementadas para enfrentar a doença. No ofício destinado ao secretário municipal de Saúde de Palmas, Daniel Borine Zemuner, a 19ª Promotoria de Justiça da Capital solicitou dados sobre a quantidade de leitos próprios e credenciados nos hospitais particulares, com indicação da atual capacidade de leitos clínicos e de UTI sob responsabilidade da gestão municipal.

A promotoria também pediu informações sobre as ações em relação ao aumento da oferta de atendimento de saúde e qual a previsão de aumento do número de leitos próprios, clínicos e de UTI sob a gestão da Prefeitura de Palmas. O MPTO menciona que com a situação excepcional promovida pela pandemia, a cidade recebeu recursos extras via Sistema Único de Saúde (SUS) para ampliar a rede de atendimento com o fim de combater o vírus.

Para o MPTO já houve tempo suficiente para que o executivo municipal implementasse a estruturação de leitos clínicos e de UTI para pacientes com a Covid-19. “Já se passaram aproximadamente 4 meses de restrições sociais, como fechamento de comércios e isolamento social para conter a disseminação da pandemia e viabilizar um período de tempo para que a Administração Pública proceda à efetiva estruturação do sistema público de saúde”, argumentou o promotor de Justiça Thiago Ribeiro Franco Vilela.

Os questionamentos devem ser respondidos em até 24 horas, a partir da data de recebimento do ofício pelo secretário municipal.

Internações

Segundo o boletim epidemiológico da Capital, divulgado nesta sexta-feira, a taxa de ocupação hospitalar de leitos públicos e privados de Palmas é de 59,4%. Os leitos clínicos e privados estão 59,9% ocupados. Já as instalações das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) possuem 62,03% de taxa de ocupação dos leitos.

Em Palmas, 23 residentes do município estão internadas com Covid-19, sendo 16 estáveis e sete graves. A Semus também traz informações de pacientes internados em Palmas que são de outras localidades. São 32 pacientes, sendo 22 graves e dez estáveis.