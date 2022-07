Vida Urbana MPTO denuncia homem por feminicídio da ex-companheira, em Araguaína Na denúncia, além da qualificadora do feminicídio, o promotor de Justiça Guilherme Deleuse requer o conhecimento do motivo torpe ocasionado por ciúmes e recurso que impossibilitou a defesa da vítima

Nesta terça-feira, 5, o Ministério Público do Tocantins (MPTO), apresentou denúncia criminal contra Antônio Bento de Assis pelo feminicídio da ex-companheira, Magnólia Lopes Ananias, na cidade de Araguaína, no norte do Estado. Segundo a denúncia, nos autos do inquérito policial, o crime ocorreu no dia 30 de abril, por volta de 23h45. No documento consta...