Vida Urbana MPTO cobra fotos e documentos da implementação de leitos anunciados pelo governo para Gurupi Prazo para que a SES apresente os documentos é de 48 horas

Nesta quinta-feira, 11, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) comunicou a Secretária Estadual de Saúde (SES) e a Direção do Hospital Regional de Gurupi (HRG) para que apresentem, no prazo de 48 horas, informações sobre o planejamento para instalação de novos leitos de UTI no Hospital Regional de Gurupi, que foram anunciados pela gestão de Mauro Carlesse (DEM). Após anúnci...