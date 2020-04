Vida Urbana MPT irá destinar mais R$ 700 mil para o combate ao coronavírus no Tocantins Também serão destinados R$ 29 mil para a aquisição de equipamentos e R$ 25 mil para insumos para fabricação de protetores faciais

Para auxiliar nas ações de prevenção e combate ao coronavírus no Estado, o Ministério Público do Trabalho (MPT) no Tocantins irá destinar R$ 697 mil para a realização seis mil exames relacionados ao novo Coronavírus por três meses, além de aquisição de insumos, máquinas e equipamentos de uso permanente para o Laboratório Central da Saúde Pública do Estado do Tocantins (...