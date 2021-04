Vida Urbana MPs pedem que Palmas vacine primeiro servidores da segurança e salvamento da linha de frente Gestão municipal deve responder em até cinco dias; no Estado são cerca de 9 mil servidores das forças de segurança e objetivo é imunizar ao menos 50%, na primeira etapa

Três órgãos ministeriais expediram uma recomendação com orientações sobre a imunização contra a Covid-19 do grupo prioritário composto por integrantes das forças de segurança, forças de salvamento e Forças Armadas em Palmas. Esse documento dos ministérios Público do Tocantins (MPTO), Público Federal (MPF) e Público do Trabalho à Secretaria de Saúde de Palmas (Semus) l...