Vida Urbana MPE detecta insuficiência de profissionais e falta de materiais no Centro Estadual de Reabilitação O órgão afirma que profissionais do centro informaram que há pacientes aguardando há quatro anos a entrega de cadeiras de rodas e que, em alguns casos, quando as cadeiras chegam já não são mais adequadas para atender a demanda do paciente

Em inspeção realizada nesta terça-feira, 11, no Centro Estadual de Reabilitação (CER), o Ministério Público Estadual (MPE) encontra insuficiência de profissionais e equipamentos. O local é mantido pelo Estado e atende pessoas com deficiência física e intelectual. De acordo com o MPE, o centro não conta com neurologista e clínico geral; a quantidade de fonoaudiólogos, terape...