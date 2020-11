Vida Urbana MP recomenda retorno das aulas presenciais na rede estadual com medidas específicas para cada escola Promotores de Justiça tem a intenção de evitar a evasão escolar percebida com as aulas não presenciais e também os prejuízos na aprendizagem

Com um total de 52 medidas, Ministério Público propôs ao Governo do Tocantins, nesta segunda-feira, 9, um Termo de Ajustamento de Conduta com a recomendação para o comprometimento ao retorno das aulas presenciais para a educação básica da rede pública estadual, com adoção de medidas de segurança contra a propagação da Covid-19. Além das medidas de segurança, o MPTO...