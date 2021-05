Vida Urbana MP quer lista de vacinados fora da faixa prevista e Cinthia promete abrir cadastro após caso Saúde de Palmas deve enviar o nome das pessoas vacinadas na última sexta-feira, quando houve questionamento de vacinação de 40 anos quando ainda estava prevista para 50 anos; em entrevista a prefeita de Palmas disse que investigará essa situação

Atualizada às 17:31 Com os questionamentos da população após a Saúde de Palmas liberar a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades acima de 18 anos na última semana, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) requereu ao a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) a lista de todas os vacinados na última sexta-feira, 14. Essa listagem deve conter o nome...