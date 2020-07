Vida Urbana MP prevê retorno das atividades presenciais de forma gradual e em sistema de rodízio em agosto Já o atendimento ao público continuará de forma virtual durante a pandemia

O Ministério Público (MPTO) deve retornar às atividades a partir do dia ‪3 de agosto d de forma gradual com uma série de medidas para prevenção da Covid-19. Esses protocolos e as diretrizes para a volta estão publicados em ato do órgão. Apesar da volta das atividades, o atendimento ao público continuará de forma virtual, salvo casos considerados urgentes e prioritários, a...