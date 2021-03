Vida Urbana MP pede que Naturatins suspenda licenças ambientais de quatro barragens na bacia do Rio Formoso Eixo Tartaruga, Eixo Becker e Eixo Ponto estão localizados no Rio Urubu e irregularidades estariam contribuindo para crise hídrica na bacia

Em Ação Cautelar Ambiental, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) reiterou o pedido que o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) suspenda as licenças e autorizações de operação das barragens do Eixo Tartaruga, Eixo Becker e Eixo Ponto. Esses pontos estão localizados no Rio Urubu na bacia hidrográfica do Rio Formoso, em Lagoa da Confusão. Conforme o MPTO...