Vida Urbana MP pede à Justiça suspensão de poder familiar de pais por maus-tratos de duas crianças em Miracema Primeiros relatos dos maus-tratos e situação de vulnerabilidade ocorreram há quase dois anos, e apesar da atuação para a reabilitação familiar, no ano passado ficou confirmado que o quadro de insalubridade continuava

Após frequentes casos de maus-tratos, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) pediu à Justiça que suspenda o poder familiar de duas crianças, de 4 anos e 9 meses, em Miracema do Tocantins. O MPTO informou que ao receber relatos sobre os maus-tratos dos pais contra os dois filhos, inúmeros tentativas de reabilitação do ambiente familiar, entretanto não houve sucesso. O Minist...