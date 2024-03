Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Ministério Público do Tocantins (MPTO) que oferta 60 vagas para estágio remunerado. O valor da bolsa-auxílio varia entre R$ 700 e R$ 1.500.

De acordo com o edital, são ofertadas 33 vagas para estudantes de graduação e 27 para estudantes de pós-graduação, além de cadastro reserva.

Os interessados poderão se inscrever por meio do site universidadepatativa.com.br, até às 23h59min de domingo, 10. O processo seletivo é executado pela Universidade Patativa do Assaré (UPA).

Confira as vagas

Graduação

São disponibilizadas 33 vagas destinadas a acadêmicos dos cursos de graduação em direito, administração, gestão pública, administração pública, ciências contábeis, engenharia ambiental, biologia, geografia, pedagogia, arquitetura e urbanismo, comunicação social - publicidade e propaganda.

Conforme o documento, podem concorrer ao processo seletivo discentes que estejam cursando entre o 5º e o 8º período dos cursos superiores.

O valor da bolsa-auxílio corresponde a R$ 700 por mês, acrescido de auxílio-transporte de R$7 por dia estagiado e da cobertura de seguro de acidentes pessoais.

Pós-graduação

As 27 vagas de pós-graduação foram disponibilizadas para estudantes de direito, auditoria/controladoria, engenharia civil, administração, gestão pública, administração pública, pedagogia e comunicação social – publicidade e propaganda.

O valor da bolsa-auxílio para pós-graduação será de R$ 1.500 para os estudantes com formação nas áreas de Direito, Tecnologia da Informação, Marketing, Design Gráfico ou Digital e de R$ 1.200 para estudantes de pós-graduação em outras áreas, acrescido do valor do auxílio-transporte e da cobertura de seguro de acidentes pessoais.

Local de atuação

Ainda conforme o edital, os estágios serão realizados na Procuradoria-Geral de Justiça, em Palmas, e Promotorias de Justiça de Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Colinas do Tocantins, Colmeia, Cristalândia, Dianópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins, Miracema do Tocantins, Miranorte, Natividade, Novo Acordo, Palmas, Palmeirópolis, Paraíso do Tocantins, Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Ponte Alta do Tocantins, Porto Nacional, Taguatinga, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.