Após atuação extrajudicial do Ministério Público (MPTO), a diretoria do Hospital Regional de Gurupi (HRG) conseguiu implementar o funcionamento e ampliar a oferta de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Covid-19 com 20 unidades, sendo dez novas e dez já existentes. A informação foi repassada ao Ministério nesta quarta-feira, 26.

Conforme o MPTO, a previsão é que os leitos comecem a operar neste próximo domingo, 30, em um espaço dentro do Hospital Regional que passou por adequação para essa finalidade. Além disso, a diretoria geral da unidade hospitalar confirmou o recebimento de 12 ventiladores pulmonares e de novas camas hospitalares, a partir de um contrato celebrado com o Instituto Saúde e Cidadania (Isac), no dia 14 de agosto, para gerenciamento e operacionalização dos novos leitos de Terapia Intensiva Adulta - tipo II.

Contrato

Esse contrato com a o Instituto Isac terceiriza o gerenciamento e operacionalização dos leitos de UTI adultos do Hospital de Gurupi e também do Hospital Geral de Palmas e do Regional de Araguaína. A contratação é no valor de R$ 33,2 milhões, sem licitação, e tem validade por período de seis meses, mas prevê a prorrogação enquanto durar a pandemia.

A empresa será responsável pelo "gerenciamento e operacionalização dos Leitos de Terapia Intensiva Adulto, tipo II, existentes, bem como proceder com a ampliação de novos leitos no Hospital Geral de Palmas, Hospital Regional de Gurupi e manter os serviços já implantados no Hospital Regional de Araguaína", conforme o contrato.

Ao G1 Tocantins, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) disse que decidiu terceirizar os leitos públicos devido à dificuldade de contratação de pessoal para o enfrentamento da pandemia nas unidades hospitalares próprias, principalmente nas que possuem leitos de UTI Covid.

Hemodiálise

Ainda segundo o MPTO, a diretoria do Hospital em Gurupi também atendeu a outro procedimento instaurado e informou o recebimento de equipamento de hemodiálise, além da implementação de escala de médicos nefrologistas para pacientes internados em leitos Covid-19.

Medicamentos

Também nesta quarta-feira, 26, o Ministério Público instaurou um inquérito civil público para apurar a ocorrência de desabastecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de equipamentos e de medicamentos. Essa falta afetaria pacientes gravemente internados para tratamento de Covid-19 no HRG.

Conforme o MPTO, a informação do desabastecimento no Regional de Gurupi chegou por meio de relatórios de vistoria do Conselho Regional de Medicina do Tocantins realizados em junho, julho e agosto. O documento afirma que faltam máscaras, aspirador portátil, além de medicamentos indispensáveis para a intubação de pacientes nos leitos de UTI Covid-19 como fentanil, salbutamol, glucanato de cálcio, terbutalina, propofol e sulfato de magnésio.

O MPTO oficializou a Saúde Estadul com o prazo de cinco dias para enviar a justificativa sobre esse desabastecimento e a comprovação de providências para assegurar o fornecimento.