Vida Urbana MP cobra melhorias no transporte de Itacajá após indígenas serem transportados em carroceria Órgão ministerial requer ainda a realização de obras de manutenção das estradas que dão acesso às aldeias indígenas e povoados pertencentes ao município, para viabilizar o tráfego de veículos de transporte coletivo

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) emitiu, na quinta-feira, 22, uma recomendação para regularizar o transporte em Itacajá, região nordeste do estado. A informação foi divulgada pelo órgão ministerial. Segundo o MP, indígenas, crianças, idosos e pessoas com deficiência física são transportados ilegalmente na carroceria de caminhonetes, sem condições mínimas de seg...