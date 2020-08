Atualização às 16:44

Uma Ação Civil Pública ingressada pelo Ministério Público (MPTO) contra a Saúde Estadual quer que a gestão designe profissionais de saúde em quantitativo suficiente para atender, de forma integral, a escala de plantão do Hospital Regional de Pedro Afonso (HRPA). O pedido desta segunda-feira, 24, também que haja profissionais dos serviços auxiliares, além da promoção de uma testagem de todos os servidores que estão trabalhando, e afastem os com diagnosticados positivos para a Covid-19.

Conforme o MPTO, o órgão colheu diversos depoimentos e houve várias reclamações formalizadas sobre irregularidades nas escalas de profissionais como enfermeiros, biomédicos, técnicos em enfermagem, técnico em raio-x e fisioterapeutas, e até mesmo de motoristas de ambulância, assistente social e serviços de apoio, maqueiros e equipe de limpeza.

Nos relatos ainda, a informação é que devido à insuficiência de profissionais a escala esta incompleta e muitos servidores não preparados para a ala Covid-19 estão atuando. O órgão informou ainda que, na última sexta-feira, 21, inclusive, ficou constatado que havia somente um médico no plantão, responsável pelo centro cirúrgico, atendimento do pronto socorro e ala Covid.

Para o preenchimento integral das escalas, o MPTO indica que o Estado convoque obrigatoriamente os profissionais de saúde do quadro do HRPA, inclusive aqueles em regime de sobreaviso, que estejam aptos para o trabalho, entretanto, caso permaneça a necessidade, que sejam convocados profissionais de saúde de outros órgãos ou contratados servidores adicionais.

Saúde Estadual

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) disse que até o momento não foi notificada da ação civil pública sobre a falta de profissionais no Hospital de Pedro Afonso, "mas esclarece que o percentual de acometimento da Covid-19 entre os trabalhadores de saúde da SES é de 9,04%, número menor se comparado com os dados nacionais, cujo percentual é de 21,8%, esta situação só é alcançada por meio do trabalho desenvolvido, que busca proporcionar mais segurança aos servidores, através da distribuição de EPI’s corretamente, de acordo com os locais de trabalho e ampliação das capacitações", diz.

Além disso, a nota destaque que a Saúde está trabalhando para a reposição dos servidores afastados, por meio de remanejamentos e contratações, quando necessárias, para as unidades hospitalares. Outra informação da nota é que os profissionais de saúde constantemente são capacitados e está sendo ofertado suporte psicológico para todos quem atua na linha de frente, além do monitoramento e acompanhamento diário dos servidores afastados por Covid-19.