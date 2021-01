Vida Urbana MP abre investigação para apurar denúncias de pessoas furando fila em vacinação contra a Covid-19 Até esta quarta-feira, 110 municípios foram acionados ainda para dar explicações sobre a falta de imunização de profissionais da saúde da linha de frente contra a doença

A Ouvidoria do Ministério Público Estadual (MP-TO) recebeu, até esta quarta-feira, 27, 18 denúncias relacionadas à vacinação contra a Covid-19. Entre elas, se são relativas a manifestações de fura fila e as demais de profissionais da saúde que afirmam estarem na linha de frente em atendimento a pacientes, mas ainda não foram imunizados. Para investigar as denúnc...