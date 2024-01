Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar apreendeu, em Palmas, duas motos com débitos em multas que, juntas, somam R$ 40.145,15. O flagrante ocorreu durante patrulhamento dos militares na região sul da capital.

Na tarde desta segunda-feira, 15, policiais abordaram um motociclista na Capadócia, no Jardim Taquari. Ao realizarem consulta no sistema, a equipe verificou que a moto, uma Yamaha/Factor YBR 125, de cor preta, ano 2011/2012, estava com R$ 17.952,91 mil em débitos.

A maioria das multas são por transitar em velocidade superior à máxima permitida, em radares e semáforos na Avenida Joaquim Teotônio Segurado.

A apreensão da outra moto ocorreu entre o setor Santa Fé II e o IV, próximo ao posto da saída para o distrito de Taquaruçu, no último domingo, 14.

Equipes do 6° Batalhão da Polícia Militar (6°BPM) abordaram o condutor da moto Honda/CG 125 Fan, de cor preta, ano 2008, após o flagrarem quando falava ao celular enquanto pilotava o veículo.

Ao verificarem a documentação, constava o valor total de R$ 22.192,24 e com o licenciamento atrasado. Os veículos foram recolhidos e levados ao pátio da empresa Sancar.