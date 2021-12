Vida Urbana Motoristas reclamam dos buracos em Palmas e ineficiência em operação tapa-buracos Situação critica em alguns trechos da Avenida NS-02 gera perigo a motoristas, principalmente motociclistas e ciclistas

Os buracos existentes em alguns trechos da Avenida NS-02, em especial na altura das quadras 904 Sul e 1004 Sul, em Palmas, se tornaram um perigo para a população, principalmente quem trafega de moto ou bicicleta no trecho. Em menos de 30 minutos que a reportagem Jornal do Tocantins tentava registrar a situação da via, três motociclistas, um deles com criança, quase ca...