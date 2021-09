Vida Urbana Motoristas do transporte público de Palmas anunciam greve a partir da próxima segunda-feira Em assembleia geral, a categoria decidiu paralisar os serviços devido ao atraso do reajuste de 10,22% que já estava prometido aos trabalhadores; ARP diz que o Município já está com todo processo em andamento para efetivar esse termo aditivo

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Operadores de Máquinas do Estado do Tocantins (Simtromet) anuncia que entrará em greve na próxima segunda-feira, 27. O movimento, segundo a entidade, é devido ao atraso no reajuste da categoria de 10,22%, que deveria ser repassado aos funcionários desde o ano passado. Segundo um comunicado feito ...