Vida Urbana Motoristas do transporte coletivo de Palmas entram em greve e paralisam 50% dos serviços Movimento, anunciado na semana passada, segundo o sindicato, é devido à intrajornada de trabalho

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Operadores de Máquinas do Estado do Tocantins (Simtromet) está em greve desde as 4 horas da manhã desta segunda-feira, 27, conforme já havia anunciado à entidade. O movimento, segundo o sindicato, é devido à intrajornada de trabalho. Segundo um comunicado feito pelo sindicato, as empresas...