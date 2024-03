Atualizada às 14h11

Forças de segurança realizaram uma ação conjunta no Aeroporto Internacional de Palmas na madrugada deste sábado (9) após diversas reclamações de estelionato, assédio, aliciamento, cobrança de taxas fora do padrão do aplicativo, ameaça e vias de fato. As informações são da Polícia Militar (PM).

A corporação informou que as reclamações têm sido realizadas pelos passageiros à administração do aeroporto, e cometidos por motoristas de aplicativo. A situação tem ocorrido no saguão, parte externa do aeroporto.

"Foi orientado a respeito dos estacionamentos e os crimes, que tem gerado transtornos com os passageiros durante a madrugada",explicou o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, Dennys Dalla.

Participaram da operação a Secretaria da Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Polícia Civil (PC), Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) e a Polícia Militar (PM).

Equipes realizaram abordagens e fiscalização no trânsito, na parte externa, com vistorias a veículos estacionados na faixa de embarque e desembarque. Segundo o comandante, a maioria era motorista de aplicativo. Em uma das abordagens, policiais encontraram entorpecentes.

"O carro estava estacionado, ele é inabilitado e o veículo não estava no nome dele. Foi gerado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela posse do entorpecente e ligamos pro proprietário do veículo, que esteve no local", explicou.

Em nota, a administração do Aeroporto de Palmas respondeu que está ciente da operação dos órgãos de segurança pública e "está colaborando com as autoridades para combater a atuação dos motoristas clandestinos no terminal. Além disso, está empenhada em proporcionar um local seguro para seus passageiros".