Um motorista de 41 anos precisou ser algemado e contido por policiais na manhã deste domingo (24), em Luzimangues, após tombar uma carreta e tentar fugir para um matagal próximo, em visível estado de embriaguez, conforme a Polícia Militar.

De acordo com a corporação, militares do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário (BPMRED) atenderam a ocorrência por volta das 11h, em frente ao Posto Figueiredo. Ao chegarem no local, a equipe encontrou o veículo tombado, com parte da carga espalhada pela pista, e deram voz de prisão ao condutor que tentava fugir para uma região de mata.

Conforme a Polícia Militar, algemado, o homem foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado com a medição de 1.17 mg/L, com níveis de álcool acima do permitido.

O relato aponta que após a sinalização do local e com apoio de outra equipe de policiais militares, o homem acabou conduzido à central de flagrantes de Palmas.

Segundo o relato, o veículo foi liberado pois estava de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro.