Vida Urbana Motorista suspeito de provocar acidente que matou jovem em Taquaruçu tem prisão preventiva decretada Acidente aconteceu na rodovia TO-030 e deixou outras duas pessoas feridas. O suspeito foi autuado por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa

O motorista Alison Maicon Santos Veloso, de 38 anos, preso em flagrante após o acidente que matou Rayane Santos e deixou dois feridos, teve a prisão convertida em preventiva. O acidente aconteceu na rodovia TO-030, no distrito de Taquaruçu em Palmas. O suspeito foi autuado por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa no trânsito. A defesa de Alison inform...