Vida Urbana Motorista supostamente embriagado invade a contramão e bate em dois carros na BR-153, em Colinas PRF encontra latinhas de cerveja em veículo responsável pelo acidente; condutor ficou ferido

Um homem ferido após colidir o carro na BR-153, próximo de Colinas do Tocantins, cidade distante a 300 km de Palmas, na noite desta terça-feira, 20, por volta das 20 horas. O acidente envolveu outros dois veículos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista que causou o acidente estaria embriagado e no carro dele foram encontradas latas de cer...