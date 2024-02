Um motorista identificado pelas iniciais G.D.M.D, preso por policiais militares do 1ª Batalhão, na manhã da sexta-feira, 23, na região norte de Palmas, por suspeita de receptação, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, na manhã deste sábado, 24.

A decisão, assinada pelo juiz Luiz Zilmar dos Santos Pires, aponta que no caso em questão, a aplicação de "medidas cautelares alternativas à prisão não são adequadas, tornando-se necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública".

Consta na decisão que ficou identificado no auto de prisão em flagrante, "a falta de comprovação de endereço, a atividade que o réu diz exercer, quando afirma ser aposentado por invalidez, aparentando uma aposentadoria de forma irregular, a não comprovação do motivo que o trouxe até esta Capital" e por isso "deve permanecer custodiado".

O suspeito, detido na Unidade Penal Regional de Palmas, deve responder pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Códio Penal Brasileiro, e pelo crime de receptação, com base no artigo 180 do Código Penal.

Sobre a prisão

Conforme informações divulgadas pela Polícia Militar, o motorista acabou preso na última sexta-feira, 23, por militares que realizavam patrulha na região norte de Palmas, próximo a Praia das Arnos.

Conforme a corporação, o homem estava na companhia de outros dois suspeitos, com o veículo em uma área verde, e ao avistar a viatura policial demonstrou inquietação.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o veículo se tratava de um clone, pois apresentava dados identificados de outro veículo semelhante.

Os policiais observaram ainda, pelas informações originais do veículo, checadas por meio de técnicas de identificação veícular, que o automóvel possui restrição na Polícia Civil do Rio de Janeiro, por ocorrência de furto ou roubo.

Aos militares, o motorista afirmou que estava no local para comprar drogas. As informações da corporação apontam que os suspeitos teriam trazido o veículo da cidade de São Luiz (MA).