Redação Jornal do Tocantins

Na tarde de domingo, 30, por volta das 12h30, uma caminhonete bateu em um poste de energia, no setor Pouso Alegre, em Paraíso do Tocantins.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, o motorista de 34 anos informou que perdeu o controle do veículo e acabou batendo no poste de energia e logo em seguida capotou a caminhonete cerca de quatro vezes.

A perícia e a companhia de energia elétrica estiveram no local para solicitar o desligamento da energia e outros serviços necessários.

Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista foi levado, por familiares, ao hospital Regional de Paraíso com ferimentos leves na região da cabeça.