Vida Urbana Motorista morre em acidente entre carro e caminhão na BR-153 De acordo com os bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e morreu no local da batida, próximo a Santa Rita do Tocantins

Um motorista, identificado como Valdiano Souza de Araújo, de 44 anos, morreu na tarde de domingo (12) em uma batida entre o carro que ele dirigia e um caminhão na BR-153. O acidente aconteceu próximo a Santa Rita do Tocantins, região leste do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros Militares do Tocantins (CBMTO), o condutor do caminhão não teve ferimentos. Leia também: - P...