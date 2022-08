Vida Urbana Motorista morre e outro é socorrido após batida frontal entre caminhões na BR-226 Caminhões do tipo cegonha transportava veículos e acidente ocorreu próximo a Wanderlândia, no norte do Estado

Na manhã deste domingo, 28, uma colisão frontal entre duas carretas deixou uma pessoa morta e a outra gravemente ferida. O acidente ocorreu no km 68 da BR-226, em Wanderlândia, sentido Darcinópolis, no norte do Estado. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) um dos motoristas ficou preso nas ferragens e faleceu no local. Equipe...