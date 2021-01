Vida Urbana Motorista morre após preso às ferragens em colisão de dois veículos na TO-335 Condutor de segundo automóvel envolvido no acidente teve ferimentos no braço

Saveiro Edilson de Castro morreu após ficar preso às ferragens em uma colisão entre dois veículos na TO-335. O acidente ocorreu nesta quinta-feira, 21, a 10 km de Colinas do Tocantins. Com o impacto, um dos veículos saiu da pista. Conforme o Corpo de Bombeiros, acionados, ao chegar no local do acidente encontraram o motorista de um dos veículos, já sem vida, ...