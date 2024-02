Um motorista, não identificado, morreu em um acidente na madrugada desta segunda-feira, 19, após o carro que ele estava bater de frente com um caminhão e pegar fogo no km 241 da BR-153, em Colinas do Tocantins, região noroeste do estado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Polícia também informou que o motorista do veículo de carga teve ferimentos leves. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o veículo pesado transportava produtos de limpeza para lava jato.

Quando a equipe chegou ao local, havia um incêndio que tomava parte da cabine do caminhão e toda a parte interior do veículo.

De acordo com as imagens divulgadas pelos bombeiros, é possível ver a carga espalhada na lateral da rodovia.

Conforme o CBM, dois ocupantes que estavam no caminhão foram encontrados do lado de fora, conscientes e conversando.

Eles relataram à equipe que havia uma vítima presa dentro do carro pequeno, porém como o fogo estava em alta proporção, impossibilitava os militares da unidade resgate de se aproximarem dos veículos. A equipe interditou um trecho da rodovia por completo e realizou o combate às chamas.

Ainda segundo a corporação, após a perícia, foi usado o guincho para retirar o veículo leve que estava embaixo do caminhão.

A equipe também retirou o corpo das ferragens, que foi entregue à funerária.