Vida Urbana Motorista morre após caminhão carregado de madeira tombar na TO-164 Segundo a Polícia Militar, vítima de 46 anos ficou presa às ferragens. Acidente aconteceu neste sábado (6) na zona rural de Divinópolis

Um motorista, de 46 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu após o caminhão que ele estava, um Mercedes Benz/L 1113 tombar na rodovia TO-164, na zona rural de Divinópolis, região centro-oeste do estado. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar (PM). O homem ficou encarcerado nas ferragens do veículo. Segundo a corporação, o acidente ocorreu na man...