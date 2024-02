Vida Urbana Motorista fica gravemente ferido após batida entre caminhão que carregava botijões de gás e carreta Acidente ocorreu nesta sexta-feira, 23, no km 354 da BR-153. Vítima de 31 anos foi encaminhada ao Hospital de Guaraí

Um acidente entre um caminhão que transportava botijões de gás e uma carreta deixou um motorista, de 31 anos, gravemente ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta das 5h42min, no km 354 da BR-153, em Guaraí, região noroeste do estado. Conforme a polícia, populares resgataram o condutor do caminhão, que teve lesão na região crania...