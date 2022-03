Vida Urbana Motorista fica ferido após caminhão capotar na BR-153, em Colinas do Tocantins Segundo a corporação, no local os bombeiros encontraram o motorista inconsciente ainda no interior do veículo

Um caminhão capotou na BR-153, próximo a cidade de Colinas do Tocantins, distante a 300 km de Palmas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão bitrem acelerou repentinamente enquanto fazia o retorno na rodovia federal e acabou tombando. Segundo a corporação, no local os bombeiros encontraram o motorista inconsciente ainda no interior do veícul...