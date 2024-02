Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde de terça-feira, 13, um homem de 58 anos, suspeito de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante na cidade de Santa Tereza do Tocantins, localizada na região leste do estado.

Segundo a corporação, a prisão ocorreu na TO-030, quando a equipe viu um veículo em zigue-zague na rodovia realizando uma ultrapassagem na faixa contínua, em local proibido.

Os policiais deram ordem de parada e solicitaram ao condutor para descer do automóvel. O motorista, de acordo com a PM, apresentava sinais de embriaguez e confessou que havia consumido bebida alcoólica.

O motorista realizou o teste do etilômetro, que confirmou a embriaguez. Dentro do veículo, os militares encontraram um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e bebidas alcoólicas.

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia em Taquaralto, em Palmas, para os procedimentos cabíveis.