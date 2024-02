Na manhã deste domingo, 4, um acidente na BR-153, próximo ao município de Guaraí, região noroeste do estado, resultou na morte de um motorista de carro funerário e deixou outras cinco pessoas de um veículo de passeio feridas. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

De acordo com informações dos bombeiros, o motorista do carro funerário ficou preso às ferragens. Quando os militares chegaram ao local, as vítimas já haviam sido encaminhadas para o hospital.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins comunicou que a equipe do Núcleo de Medicina Legal (IML) de Guaraí foi acionada para realizar a remoção do corpo do motorista do carro funerário.

Ainda conforme a pasta, o corpo será encaminhado para o IML de Guaraí, onde passará por exames de necropsia antes de ser liberado aos familiares.

As causas do acidente serão investigadas.