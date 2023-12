Redação Jornal do Tocantins

Um motorista de aplicativo, identificado como Juscelino de Sousa Rosa, de 35 anos, foi assassinado a tiros, por volta das 3h47, desta sexta-feira, 29, durante uma corrida com três passageiros no setor Couto, em Araguaína. Uma passageira de 19 anos, ainda não identificada, foi baleada na perna, segundo confirmou a Polícia Militar. Não há informação sobre os outros dois passageiros.

Policiais militares encontraram o corpo dentro de um Fiat Pálio branco com as portas abertas. Com vestígios de sangue, os policiais chegaram até uma residência, onde uma testemunha de 45 anos, informou que os três passageiros haviam pedido ajuda.

A testemunha ainda disse que tentou levar os três passageiros para à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas eles pediram para descer do carro antes de chegarem na unidade de saúde.

A Polícia Militar encontrou a passageira de 19 anos, no Hospital Regional de Araguaína. Ela disse aos agentes que antes do crime estava em um estabelecimento comercial com os outros dois homens e pegaram um táxi. E durante a corrida foram abordados por outro carro de cor preta, e um suspeito atirou várias vezes contra Juscelino de Sousa.

Segundo os policiais, a perícia constatou 14 perfurações no veículo e quatro tiros atingiram o motorista e 8 estojos no local.

A 2ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Araguaína investiga o crime.

O corpo de Juscelino foi encaminhado para o Núcleo de Medicina Legal de Araguaína, e deve ser liberado aos familiares até o final desta manhã.