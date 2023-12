Um homem, de 42 anos, morreu em um acidente de trânsito na TO-222, no km 211, na zona rural da cidade de Santa Fé do Araguaia, região norte do Estado, segundo informações da Polícia Militar (PM).

De acordo com a corporação, ao ser chamado para a ocorrência, a equipe de saúde do município informou que a vítima estaria presa dentro do veículo. O acidente ocorreu a cerca de 30 km do povoado de Porto Lemos.

De acordo com imagem divulgada pela PM, o carro foi parar às margens da rodovia, e teve a frente destruída e o teto amassado.

Ainda segundo os militares, a equipe médica constatou o óbito do condutor. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) compareceram ao local e realizaram seus trabalhos.