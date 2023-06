Redação Jornal do Tocantins

Um motorista identificado como Laércio de Jesus Bianquin, 67 anos, natural de Cosmópolis (SP), foi encontrado morto na manhã deste domingo, 18, dentro de um caminhão que estava estacionado em um posto há 10 km de Alvorada, sul do Tocantins.

Segundo a Polícia Militar, o corpo, que estava em avançado estado de decomposição, foi localizado por outros motoristas que estavam no posto, após sentirem o mal cheiro. A PM informou que o caminhão estava no pátio do posto, trancado e que havia secreções devido ao estado de decomposição.

A polícia também informou que a perícia e o Instituto Médico Legal foram chamados no local e, aparentemente, trata-se de morte natural, quando a vítima parou para descansar.