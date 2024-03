O motorista Beneir Vieira Fernandes acabou condenado pelo Tribunal do Júri, em Gurupi, na quarta-feira, 28, a 12 anos e seis meses de prisão pelo assassinato de Gilliard Pereira Cabral, de 32 anos. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público, nesta quinta-feira, 29.

Conforme informações do órgão, Gilliard acabou baleado com dois tiros na cabeça, quando estava em um bar no Setor Vila São José, em Gurupi, no ano de 2018. Ele chegou a ser socorrido, encaminhado a um hospital no município, mas morreu dias depois.

Na sessão do Júri, o conselho de sentenças acatou integralmente as teses apresentadas pelo Ministério Público do Tocantins. Na denúncia, conforme o órgão, consta que o homicídio foi praticado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Beneir Fernandes terá um outro julgamento na próxima segunda-feira, 3, por outro crime semelhante, o assassinado de Fábio da Silva Jacino, em 2015, também em Gurupi.

Segundo a denúncia, Jacino estava na porta da sua residência quando foi surpreendido pelo réu, que atirou várias vezes e fugiu em seguida. Os tiros atingiram a vítima no tórax e no pescoço.

O réu também é denunciado pelo Ministério Público do Tocantins, por ser apontado como o autor do assassinato de Willian Gonçalves de Souza e de Cezar Augusto Ribeiro Amaral, em 2014, e pelo assassinato de Felipe Santos de Carvalho, em 2015.