Um motociclista morreu na noite de sexta-feira, 17, em um acidente com um caminhão na rua 16, no Setor Milena, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado, de acordo com a Polícia Militar (PM).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a vítima foi identificada como Werisson Pereira de Paula, de 21 anos.

Segundo a PM, quando a equipe chegou ao local, encontrou o rapaz embaixo do caminhão.

Conforme o CBM, a vítima aparentemente colidiu com o caminhão que estava estacionado na rua onde ocorreu o acidente. A Perícia também esteve no local.

O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal.