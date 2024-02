Uma batida frontal entre uma caminhonete e uma moto deixou um motociclista morto na tarde desta quinta-feira, 7, na TO-201, zona rural de Augustinópolis, no extremo norte do estado, conforme informações divulgadas pela Polícia Militar.

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe recebeu informações de populares, com relato de que o motociclista trafegava no sentido Augustinópolis para Axixá, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com uma caminhonete.

De acordo com a corporação, o motociclista morreu e o motorista da caminhonete, uma Toyota/Hilux, de cor branca, foi encaminhado para o pronto socorro com ferimentos no rosto. A identidade ou idade dos envolvidos no acidente não foram divulgadas.

A PM informou ainda que a perícia esteve no local e colheu elementos para o registro do caso e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.