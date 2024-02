Redação Jornal do Tocantins

Um motociclista de 28 anos, ainda não identificado, morreu atropelado por volta das 5h21 da madrugada desta quinta-feira, 8, no km 141 da BR-153, em Araguaína, no norte do estado.

Testemunhas informaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o condutor caiu da motocicleta passou mal e depois houve o atropelamento.

Ainda segundo a polícia, a vítima foi atingida por um veículo de passeio Onix, que era conduzido por um homem de 39 anos que fugiu após o acidente.

A equipe da PRF conseguiu localizar o suspeito e o encaminhou à delegacia de Polícia Civil para prestar informações sobre o ocorrido.

O JTo pediu mais detalhes para a Secretaria da Segurança Pública e aguarda retorno.