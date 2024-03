No domingo, 3, por volta das 17h30, um motociclista ainda não identificado morreu em um acidente ocorrido no km 13 da BR-226, em Palmeiras do Tocantins, região extremo norte do estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão lateral entre uma motocicleta e um caminhão da marca Scania/R 400 A6x2.

A Perícia e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. O motorista do caminhão foi levado para a delegacia da Polícia Civil para procedimentos adicionais.