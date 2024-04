Redação Jornal do Tocantins

O motociclista Carlos Henrique Rodrigues Moreira de 22 anos morreu após colidir a motocicleta que pilotava em um ônibus escolar. A batida lateral aconteceu no final da tarde de quarta-feira (17), na zona rural de Darcinópolis.

Conforme a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que o motociclista transitava na pista contrária quando bateu na lateral do veículo escolar. No momento do acidente crianças eram transportadas para suas casas.

Ainda segundo o PM, populares disseram que o condutor do transporte escolar prestou socorro à vítima. Mas, seguiu viagem já que o motociclista estava sendo socorrida por outras pessoas.

De acordo com a polícia, a vítima morreu a caminho do hospital em Wanderlândia. E a perícia esteve no local.