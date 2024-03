Vida Urbana Motociclista morre após acidente com ônibus em trecho da BR-153 Acidente aconteceu no trecho da BR-153 que liga Gurupi a Cariri do Tocantins na quinta-feira (21). Corpo de vítima aguarda liberação no IML

Um ônibus e uma motocicleta se envolveram numa batida que resultou na morte do motociclista. O acidente aconteceu no trecho da BR-153 que liga Gurupi a Cariri do Tocantins nesta quinta-feira (21). A pista precisou ser totalmente interditada, mas já foi liberada. O acidente aconteceu por volta das 22h30 na altura do km 681. A vítima foi identificada como Relder Souza ...