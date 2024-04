Vida Urbana Motociclista morre ao perder equilíbrio e bater cabeça no chão em Xambioá, diz PM Vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas morreu. Acidente aconteceu na madrugada deste domingo (21)

Altemar Romão dos Santos Filho, de 30 anos, morreu ao bater a cabeça no chão em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (21), em Xambioá, na região norte do estado. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima perdeu o controle da moto ao passar por uma ondulação na pista e bateu a cabeça ao cair no chão. O acidente aconteceu na avenida São Xambioá, por volt...