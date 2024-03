Um motociclista morreu após atropelar um cachorro e cair da moto na madrugada desta sexta-feira (22), em Buriti do Tocantins, região do Bico do Papagaio, no extremo norte do estado. O cachorro não foi mais visto depois do acidente.

A equipe do JTo apurou que se trata de Cecilio Henrique, de 31 anos, que trabalhava como revendedor de veículos e era conhecido na cidade como Cecílio da Revemar. Segundo a Polícia Militar (PM), ele faleceu devido a uma grave lesão na cabeça, provocada pelo acidente.

A PM informou que recebeu a denúncia de uma testemunha que relatou um acidente de trânsito com uma vítima que estava inconsciente. Segundo os militares, ao chegarem no local da batida, por volta de 1h, o revendedor já tinha sido socorrido por pessoas que estavam próximas ao local, que o colocaram em cima da carroceria de uma caminhonete para ser levado ao hospital municipal da cidade de Augustinópolis.



A informação de que o homem teria atropelado um cachorro partiu de uma testemunha que contou aos militares. Cecílio teria batido a cabeça no asfalto, o que ocasionou a grave lesão e a morte da vítima. O cachorro não foi mais visto.

Cecílio estava acompanhado pela esposa, porém, a polícia não soube informar se ela sofreu ferimentos graves. A motocicleta foi retirada do local por uma testemunha, que a guardou em um posto de gasolina e, por este motivo, a perícia não precisou ser acionada.

Após a confirmação da morte Cecílio, o corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Tocantinópolis.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Araguatins.